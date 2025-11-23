Ça coûte pas un radis ! Milizac-Guipronvel

Ça coûte pas un radis !

Salle Guy Magueur Milizac-Guipronvel Finistère

Début : 2025-11-23 11:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

2025-11-23

Une grande zone de gratuité et des animations pour tous toute la journée pour découvrir comment agir en faveur du climat, des jeux, un quizz, un coin buvette et petite restauration pour se poser.

Zone de gratuité

Déposez toute la journée des objets (en bon état et propres) et/ou repartez avec ce qui vous intéresse ! Pas nécessaire de donner pour récupérer, l’essentiel est que les objets resservent au lieu d’être jetés.

Par exemple articles de sport, jardin, loisirs, décoration, livres, CD, DVD, vêtements, jouets, vaisselle, plantes, outils, électro-ménager, petits meubles (ce que vous pouvez porter).…

Animations/stands

Un quiz vous permettra peut-être de gagner des boissons ou des gâteaux au stand petite restauration (seul stand payant). Espace jeux pour tous, exposition sur le climat, animations sur le jardinage au naturel, zéro déchet, gaspillage alimentaire, furoshiki, déplacements alternatifs… .

Salle Guy Magueur Milizac-Guipronvel 29290 Finistère Bretagne

