Ça danse à Breuillet Salle Multiculturelle Breuillet
Ça danse à Breuillet Salle Multiculturelle Breuillet dimanche 25 janvier 2026.
Ça danse à Breuillet
Salle Multiculturelle 1 Allée de la Chênaie Breuillet Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25 14:00:00
fin : 2026-01-25 18:00:00
Date(s) :
2026-01-25
Au programme
✨ Une ambiance festive
Une coupe de champagne et une pâtisserie offertes (oui, offertes !)
Et bien sûr… de la danse, même pour ceux qui jurent “juste regarder”
.
Salle Multiculturelle 1 Allée de la Chênaie Breuillet 17920 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 43 20 32 lesfinspalaisdebreuillet@orange.fr
English :
Program:
? A festive atmosphere
A complimentary glass of champagne and pastries (yes, complimentary!)
And of course? dancing, even for those who swear they’ll just watch ?
