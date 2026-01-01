Ça danse à Breuillet Salle Multiculturelle Breuillet

Ça danse à Breuillet

Salle Multiculturelle 1 Allée de la Chênaie Breuillet Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-01-25 14:00:00

fin : 2026-01-25 18:00:00

2026-01-25

Au programme

✨ Une ambiance festive

Une coupe de champagne et une pâtisserie offertes (oui, offertes !)

Et bien sûr… de la danse, même pour ceux qui jurent “juste regarder”

Salle Multiculturelle 1 Allée de la Chênaie Breuillet 17920 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 43 20 32 lesfinspalaisdebreuillet@orange.fr

English :

Program:

? A festive atmosphere

A complimentary glass of champagne and pastries (yes, complimentary!)

And of course? dancing, even for those who swear they’ll just watch ?

L’événement Ça danse à Breuillet Breuillet a été mis à jour le 2026-01-21 par Royan Atlantique