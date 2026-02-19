Ca démarre fort ! Rue du Mont Bart Bavans

Ca démarre fort !

Rue du Mont Bart Fort du Mont-Bart Bavans Doubs

Basé à Belfort, Mémoires du Lion participe à la transmission de l’histoire militaire de la région par des reconstitutions historiques. A l’occasion de la réouverture du fort du Mont-Bart, la troupe y pose ses valises, redonnant vie, le temps d’un weekend, à ses anciens résidents. Plongez dans la vie de caserne en 1913. Dépaysement temporel garanti !

> Le samedi de 14h à 18h ; Le dimanche de 10h à 12h et 14 à 18h

Visite en autonomie de 14h à 18h ; Visite guidée à 15h. Dernières entrées à 17h.

En partenariat avec la troupe Mémoire du Lion .

