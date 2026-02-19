Ca démarre fort ! Rue du Mont Bart Bavans
Ca démarre fort ! Rue du Mont Bart Bavans samedi 11 avril 2026.
Ca démarre fort !
Rue du Mont Bart Fort du Mont-Bart Bavans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-11
Basé à Belfort, Mémoires du Lion participe à la transmission de l’histoire militaire de la région par des reconstitutions historiques. A l’occasion de la réouverture du fort du Mont-Bart, la troupe y pose ses valises, redonnant vie, le temps d’un weekend, à ses anciens résidents. Plongez dans la vie de caserne en 1913. Dépaysement temporel garanti !
> Le samedi de 14h à 18h ; Le dimanche de 10h à 12h et 14 à 18h
Visite en autonomie de 14h à 18h ; Visite guidée à 15h. Dernières entrées à 17h.
En partenariat avec la troupe Mémoire du Lion .
Rue du Mont Bart Fort du Mont-Bart Bavans 25550 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ca démarre fort !
L’événement Ca démarre fort ! Bavans a été mis à jour le 2026-02-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD