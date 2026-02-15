ÇA DÉMÉNAGE

Mauguio Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Découvrez ce spectacle jeune public au Théâtre Bassaget à Mauguio !

C’est donc une histoire de déménagement.

Un camion en bois grandeur (presque) nature, une pile de cartons à charger la mission paraît simple mais c’est sans compter sur notre duo de déménageurs bras cassés. Chris et Kris sont très vite dépassés par leur désorganisation et leurs maladresses.

À force de mal charger et décharger le camion, les déménageurs construisent et reconstruisent des décors de cartons dans lesquels ils ne peuvent s’empêcher de jouer…

Les chorégraphies surprenantes et virevoltantes de leurs cartons vont les embarquer dans des aventures rocambolesques et le déménagement va complètement dégénérer.

Mercredi 25 février 15h

Durée 45 min

Théâtre Bassaget Mauguio

Jeune public dès 3 ans

6 € 4 € .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 29 65 35

English :

Discover this show for young audiences at the Théâtre Bassaget in Mauguio!

