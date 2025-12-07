Ça disparaît ? Espace Lino Ventura Torcy

Ça disparaît ? Dimanche 7 décembre, 17h00 Espace Lino Ventura Seine-et-Marne

Sur scène, deux illusionnistes. Sans vraiment se poser de questions font apparaître, disparaître, téléportent, transforment. Mais pourquoi ? Ces deux-là ont bien du mal à répondre à cette question, et ne sont pas d’accord. Et il n’y a pas que cette question qui les divise. Où ça va quand ça disparaît ? Est-ce que ça disparaît vraiment ? Et si je regarde ailleurs, ça a disparu ?

Si l’une pense que les choses disparaissent vraiment, l’autre se dit qu’elles sont juste cachées… Mais les dinosaures sont cachés où ? Dans un double fond ? Et si c’est le magicien qui fait disparaître les choses, c’est aussi lui qui fait disparaître les forêts ?

Les magiciens retrouvent souvent ce qu’ils ont fait disparaître. Mais tout ce qui disparaît n’est pas toujours retrouvé. Si deux illusionnistes décident de disparaître en spectacle, est-ce que c’est prendre le risque de ne jamais réapparaître ?

Espace Lino Ventura Place de L'Appel du 18 Juin 1940, 77200 TORCY Torcy 77200 Seine-et-Marne Île-de-France

