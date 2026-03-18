Ca grouille chez les grenouilles ! Le mercredi 15 avril 2026

Saint-Brisson Saint-Brisson Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-04-15 16:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Ca grouille chez les grenouilles ! Le mercredi 15 avril 2026

Grenouilles, tritons… Venez découvrir la mare pédagogique de la Maison du Parc. Au programme, petite pêche pour en savoir plus sur ses habitants.

Dans le cadre de Fréquence Grenouille (une opération nationale organisée par le réseau des Conservatoires d’espaces naturels et l’association Réserves Naturelles de France).

Saint-Brisson

️ De 15h à 16h30

Conseillé à partir de 3 ans

️ Gratuit

longueur de la balade 0 km

Difficulté estimée Pas de difficultés particulières

☔️ Chaussures de marche nécessaires

️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail.

Inscription obligatoire par

https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/4Q4NtqK5iRnPyjBdjgaQp69d

✉ contact@parcdumorvan.org

☎ 03 86 78 79 57

Clôture des inscriptions mardi 14 avril midi .

Saint-Brisson Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org

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English : Ca grouille chez les grenouilles ! Le mercredi 15 avril 2026

L’événement Ca grouille chez les grenouilles ! Le mercredi 15 avril 2026 Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-03-18 par Maison du Tourisme PNRM