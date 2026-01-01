ÇA GUEULE EN SCÈNE CAMÉLIA OTERO HOTEL PAMS Perpignan

ÇA GUEULE EN SCÈNE CAMÉLIA OTERO

HOTEL PAMS 18 Rue Émile Zola Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2026-01-22 11:00:00

fin : 2026-04-05 17:30:00

2026-01-22

Dans la verrière de l’hôtel Pams, Camélia Otero s’inscrit dans le courant néo-expressionnisme avec une énergie intuitive.

HOTEL PAMS 18 Rue Émile Zola Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 perpignan.culture@mairie-perpignan.com

English :

In the glass roof of the Hôtel Pams, Camélia Otero follows the neo-expressionist trend with intuitive energy.

