ÇA GUEULE EN SCÈNE CAMÉLIA OTERO HOTEL PAMS Perpignan jeudi 22 janvier 2026.
HOTEL PAMS 18 Rue Émile Zola Perpignan Pyrénées-Orientales
Début : 2026-01-22 11:00:00
fin : 2026-04-05 17:30:00
2026-01-22
Dans la verrière de l’hôtel Pams, Camélia Otero s’inscrit dans le courant néo-expressionnisme avec une énergie intuitive.
HOTEL PAMS 18 Rue Émile Zola Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 perpignan.culture@mairie-perpignan.com
English :
In the glass roof of the Hôtel Pams, Camélia Otero follows the neo-expressionist trend with intuitive energy.
