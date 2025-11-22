Ca joue, ça slam (Bavans) Maison pour tous Bavans

Ca joue, ça slam (Bavans)

Maison pour tous 41 grande rue Bavans Doubs

Début : 2025-11-22 19:30:00

fin : 2025-11-22 22:00:00

2025-11-22

La compagnie Gakokoé propose une soirée slam ouverte à toutes et tous où chacun est invité à prendre la parole, à écrire un texte, à échanger des rimes avec vaillance et bienveillance, ou tout simplement à savourer de la poésie sur un rythme et des sonorités propres à cet art. L’après-midi, un mini stage assuré par un slameur professionnel vous permettra d’acquérir quelques outils pour écrire ou déclamer vos propres textes ou des textes choisis avant le spectacle du soir. Un vers donné, un verre offert !

Inscription obligatoire au mini stage .

Maison pour tous 41 grande rue Bavans 25550 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 59 10 49 cie.gakokoe@gmail.com

