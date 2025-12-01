Ca joue, ça slam Salle de la grange Colombier-Fontaine

Ca joue, ça slam

Salle de la grange 11 grande rue Colombier-Fontaine Doubs

Début : 2025-12-13 19:30:00

fin : 2025-12-13 22:00:00

Date(s) :

2025-12-13

La compagnie Gakokoé propose une soirée slam ouverte à toutes et tous où chacun est invité à prendre la parole, à écrire un texte, à échanger des rimes avec vaillance et bienveillance, ou tout simplement à savourer de la poésie sur un rythme et des sonorités propres à cet art. L’après-midi, un mini stage assuré par un slameur professionnel vous permettra d’acquérir quelques outils pour écrire ou déclamer vos propres textes ou des textes choisis avant le spectacle du soir. Un vers donné, un verre offert !

Inscription obligatoire au mini stage .

Salle de la grange 11 grande rue Colombier-Fontaine 25260 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

