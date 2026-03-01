Ca joue, ça slam L’Accent, Compagnie Gakokoé Montbéliard

Ca joue, ça slam

L’Accent, Compagnie Gakokoé 8 Rue Charles Contejean Montbéliard Doubs

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21 22:00:00

Date(s) :

2026-03-21

À partir de 2026, L’äccent devient un espace dédié au slam et à la poésie, un rendez-vous incontournable pour toutes celles et ceux qui aiment les mots et leur mise en voix.

Poèmes, textes personnels, extraits de chansons ou de livres… les sessions sont ouvertes à tous débutants, initiés, poètes d’un jour, semi-professionnels ou simples curieux.

En présence, selon les soirées, d’un slameur professionnel, chacun pourra s’exprimer librement dans un esprit de convivialité et de partage, sans compétition et dans le respect des règles de bienséance.

Les participants souhaitant déclamer sont invités à venir avec un texte (personnel, d’auteur, extrait de chanson ou pensée mise en forme) qu’ils partageront avec le public.

La compagnie propose également un atelier d’aide à la déclamation en amont de la soirée.

Les simples spectateurs sont bien sûr les bienvenus.

Un vers déclamé = un verre offert ! .

L’Accent, Compagnie Gakokoé 8 Rue Charles Contejean Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 91 22 83 gakokoe@yahoo.fr

