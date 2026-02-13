Ça joue ! Châteaux forts et dragons en pagaille !, Médiathèque Assia Djebar, Blanquefort

Ça joue ! Châteaux forts et dragons en pagaille ! Mardi 17 février, 10h00 Médiathèque Assia Djebar Gironde

Gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-17T10:00:00+01:00 – 2026-02-17T12:30:00+01:00

Fin : 2026-02-17T10:00:00+01:00 – 2026-02-17T12:30:00+01:00

Qui parmi vous pourra revendiquer la couronne du royaume de la médiathèque ?

Médiathèque Assia Djebar 4 rue docteur Castéra Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Jeux de société autour de l’univers médiéval jeu jeux de société

Pixabay