Ça joue ! Châteaux forts et dragons en pagaille !, Médiathèque Assia Djebar, Blanquefort
Ça joue ! Châteaux forts et dragons en pagaille !, Médiathèque Assia Djebar, Blanquefort mardi 17 février 2026.
Ça joue ! Châteaux forts et dragons en pagaille ! Mardi 17 février, 10h00 Médiathèque Assia Djebar Gironde
Gratuit, sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-17T10:00:00+01:00 – 2026-02-17T12:30:00+01:00
Fin : 2026-02-17T10:00:00+01:00 – 2026-02-17T12:30:00+01:00
Qui parmi vous pourra revendiquer la couronne du royaume de la médiathèque ?
Médiathèque Assia Djebar 4 rue docteur Castéra Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Jeux de société autour de l’univers médiéval jeu jeux de société
Pixabay