Ça joue ! Concours de puzzle Bibliothèque Assia Djebar Paris

Débutants ou experts, solo, en famille ou entre amis, venez passer une après-midi ludique et partagez un bon moment autour d’un puzzle.

5 puzzles identiques, 5 équipes de 4 ou 5 personnes max, 1 seule victoire !

Constituez votre équipe ou laissez la magie du hasard opérer, affrontez les autres pour tenter de finir le 500 pièces mystère en premier.

Le samedi 14 février 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-14T17:00:00+01:00

fin : 2026-02-14T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-14T16:00:00+02:00_2026-02-14T18:00:00+02:00

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Assia Djebar et trouvez le meilleur itinéraire

