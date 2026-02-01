Ça joue ! Concours de puzzle Bibliothèque Assia Djebar Paris
Ça joue ! Concours de puzzle Bibliothèque Assia Djebar Paris samedi 14 février 2026.
Débutants ou experts, solo, en famille ou entre amis, venez passer une après-midi ludique et partagez un bon moment autour d’un puzzle.
5 puzzles identiques, 5 équipes de 4 ou 5 personnes max, 1 seule victoire !
Constituez votre équipe ou laissez la magie du hasard opérer, affrontez les autres pour tenter de finir le 500 pièces mystère en premier.
Le samedi 14 février 2026
de 16h00 à 18h00
gratuit
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis
