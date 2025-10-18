Ça joue ! Le Tournoi des Kansva Bibliothèque Assia Djebar Paris

Ça joue ! Le Tournoi des Kansva Bibliothèque Assia Djebar Paris samedi 18 octobre 2025.

Cale-toi bien dans nos fauteuils et échauffe-toi les doigts pour participer les samedis :

18 octobre

03 janvier

07 mars

2 mai

04 juillet

Chaque fin de vacances scolaires, après s’être entraîné·es pendant les 2 mois de la sélection jeux vidéo, nos meilleur·es gamers s’affrontent. Qui sera le/la champion·ne de la bibliothèque ??

Sur inscription

Le samedi 18 octobre 2025

de 14h30 à 17h30

Le samedi 03 janvier 2026

de 14h30 à 17h30

Le samedi 07 mars 2026

de 14h30 à 17h30

Le samedi 02 mai 2026

de 14h30 à 17h30

Le samedi 04 juillet 2026

de 14h30 à 17h30

gratuit

Sur insription à partir de 7 ans

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-18T17:30:00+02:00

fin : 2026-07-04T20:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-18T14:30:00+02:00_2025-10-18T17:30:00+02:00;2026-01-03T14:30:00+02:00_2026-01-03T17:30:00+02:00;2026-03-07T14:30:00+02:00_2026-03-07T17:30:00+02:00;2026-05-02T14:30:00+02:00_2026-05-02T17:30:00+02:00;2026-07-04T14:30:00+02:00_2026-07-04T17:30:00+02:00

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis