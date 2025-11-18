Ça joue ! Médiathèque Assia Djebar Blanquefort

Ça joue ! Mercredi 17 décembre, 14h00 Médiathèque Assia Djebar Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-17T14:00:00 – 2025-12-17T16:00:00

Fin : 2025-12-17T14:00:00 – 2025-12-17T16:00:00

Evènement jeux littéraires ! Venez vous affronter dans vos univers préférés, de Mortelle Adèle à Minecraft, en passant par Chien pourri !

Médiathèque Assia Djebar 4 rue docteur Castéra Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05-56-57-48-40 »}]

Evènement jeux littéraires adaptation d’oeuvre littéraire littérature jeunesse

Ville de Blanquefort