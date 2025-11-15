Ça joue – Passe la manette ! Bibliothèque Assia Djebar Paris
Ça joue – Passe la manette ! Bibliothèque Assia Djebar Paris samedi 15 novembre 2025.
On se retrouve pour présenter les jeux de la nouvelle sélection Switch
Sur inscription
1 accompagnateur adulte pour 1 ou 2 enfants, à partir de 5 ans
Passe la manette à tes darons ! Le rendez-vous parents-enfants autour du jeu vidéo : un moment convivial et intergénérationnel pour partager la richesse du 10e art en famille.
de 14h30 à 16h30
gratuit
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.
Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis