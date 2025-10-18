Ça joue ! spécial tablettes Bibliothèque Assia Djebar Paris

Ça joue ! spécial tablettes Bibliothèque Assia Djebar Paris samedi 18 octobre 2025.

Viens tester des jeux sur ce support différent les samedis :

Comme tous les samedis à 16h, Ça joue ! Mais le premier samedis des vacances scolaires, pas de cartes ni de plateau : on découvre ensemble des jeux en tout genre sur tablette.

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis