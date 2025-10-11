Ça joue ! Tournoi de puzzles inter-bibliothèques Bibliothèque Assia Djebar Paris

Ça joue ! Tournoi de puzzles inter-bibliothèques Bibliothèque Assia Djebar Paris samedi 11 octobre 2025.

samedi 11 octobre : qualifications djebariennes

samedi 22 novembre : grande finale inter-bibliothèques

Les bibliothèques du réseau de la Ville de Paris s’affrontent à nouveau pour un tournoi de puzzles par équipe !

Et cette année, la finale a lieu à domicile, à Assia Djebar

Le samedi 11 octobre 2025

de 16h00 à 18h00

Le samedi 22 novembre 2025

de 16h00 à 18h00

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-11T19:00:00+02:00

fin : 2025-11-22T19:00:00+01:00

Date(s) : 2025-10-11T16:00:00+02:00_2025-10-11T18:00:00+02:00;2025-11-22T16:00:00+02:00_2025-11-22T18:00:00+02:00

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis