Ça joue – version king size! Bibliothèque Assia Djebar Paris

Ça joue – version king size! Bibliothèque Assia Djebar Paris samedi 8 novembre 2025.

Dans le cadre du temps fort Jeux des bibliothèques de la Ville de Paris, la bibliothèque Assia Djebar vous invite à découvrir et à jouer à une sélection de jeux de société durant toute l’après-midi.

Samedi 9 novembre, de 14h30 à 18h

Une après-midi consacrée aux jeux de société à la bibliothèque Assia Djebar. Venez jouer avec les bibliothécaires!

Le samedi 08 novembre 2025

de 14h30 à 18h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-08T15:30:00+01:00

fin : 2025-11-08T19:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-08T14:30:00+02:00_2025-11-08T18:00:00+02:00

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis