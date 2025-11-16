– CA – Musée de Tessé Le Mans

– CA –

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans Sarthe

Début : 2025-11-16 16:00:00

fin : 2025-11-16

2025-11-16

Dans le cadre de l’exposition de Carole Benzaken Rien de nouveau sous le soleil

Camila Nebbia et Antoine Viard, deux saxophonistes animés par une passion commune pour l’improvisation, sillonnent les chemins de la musique libre à la recherche de nouvelles rencontres, de nouvelles expériences. Une formation à géométrie variable, le plaisir de l’inconnu. .

