Ça marche et ça roule ! Rue du Saule Blénod-lès-Pont-à-Mousson dimanche 22 février 2026.
Rue du Saule Centre Michel Bertelle Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-02-22 07:30:00
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
Ça marche et ça roule !
Organisé par le COB Cyclotourisme et le COB Randonnée Pédestre
Les itinéraires fléchés seront détaillés sur une carte et remis à chaque participant parcours VTT, randonnée pédestre et route
Parcours VTT 10, 15, 20 et 40 kilomètres
Parcours randonnée pédestre 5, 10, 15 et 20 kilomètres
Parcours route 30, 50, 65 kilomètres
Ravitaillements prévus sur les parcours, possibilité de repas sur réservation
Inscriptions sur place à partir de 7h30 départs à partir de 8h au Centre Michel BertelleTout public
Rue du Saule Centre Michel Bertelle Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 82 26 58 cob.cyclotourisme@wanadoo.fr
English :
On the move and on the move!
Organized by COB Cyclotourisme and COB Randonnée Pédestre
Signposted itineraries will be detailed on a map and given to each participant ? mountain bike, hiking and road courses
MTB courses: 10, 15, 20 and 40 kilometers
Hiking course: 5, 10, 15 and 20 kilometers
Road course: 30, 50, 65 kilometers
Refreshments along the route, meals available on reservation
On-site registration from 7.30 a.m. ? departures from 8 a.m. at the Centre Michel Bertelle
