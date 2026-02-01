Ça marche et ça roule ! Rue du Saule Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Ça marche et ça roule !

Rue du Saule Centre Michel Bertelle Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-22 07:30:00

Ça marche et ça roule !

Organisé par le COB Cyclotourisme et le COB Randonnée Pédestre

Les itinéraires fléchés seront détaillés sur une carte et remis à chaque participant parcours VTT, randonnée pédestre et route

Parcours VTT 10, 15, 20 et 40 kilomètres

Parcours randonnée pédestre 5, 10, 15 et 20 kilomètres

Parcours route 30, 50, 65 kilomètres

Ravitaillements prévus sur les parcours, possibilité de repas sur réservation

Inscriptions sur place à partir de 7h30 départs à partir de 8h au Centre Michel BertelleTout public

Rue du Saule Centre Michel Bertelle Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 82 26 58 cob.cyclotourisme@wanadoo.fr

English :

On the move and on the move!

Organized by COB Cyclotourisme and COB Randonnée Pédestre

Signposted itineraries will be detailed on a map and given to each participant ? mountain bike, hiking and road courses

MTB courses: 10, 15, 20 and 40 kilometers

Hiking course: 5, 10, 15 and 20 kilometers

Road course: 30, 50, 65 kilometers

Refreshments along the route, meals available on reservation

On-site registration from 7.30 a.m. ? departures from 8 a.m. at the Centre Michel Bertelle

