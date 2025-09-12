Ça Marche X Saint Julien-en-Vercors Saint-Julien-en-Vercors
Saint-Julien-en-Vercors Drôme
Tarif : – – EUR
Prix libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-09-12 17:30:00
fin : 2025-09-13 23:30:00
Date(s) :
2025-09-12
L’association Ça Marche vous propose un week-end festif à Saint Julien en Vercors.
Il y en aura pour les petits et les grands, films de qualité pour vous faire rêver, initiations à la slackline, spectacles, musique live et des DJ.
.
Saint-Julien-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes asso.camarche@gmail.com
English :
The Ça Marche association offers you a festive weekend in Saint Julien en Vercors.
There’s something for all ages, with quality films to make you dream, slackline initiations, shows, live music and DJs.
German :
Der Verein Ça Marche bietet Ihnen ein festliches Wochenende in Saint Julien en Vercors.
Es gibt etwas für Groß und Klein, hochwertige Filme, die Sie zum Träumen bringen, Einführungen in die Slackline, Shows, Live-Musik und DJs.
Italiano :
L’associazione Ça Marche organizza un weekend di festa a Saint Julien en Vercors.
Ce n’è per tutte le età, con film di qualità per farvi sognare, iniziazioni alla slackline, spettacoli, musica dal vivo e DJ.
Espanol :
La asociación Ça Marche organiza un fin de semana festivo en Saint Julien en Vercors.
Para todas las edades, con películas de calidad para soñar, iniciaciones al slackline, espectáculos, música en directo y DJ.
L’événement Ça Marche X Saint Julien-en-Vercors Saint-Julien-en-Vercors a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de Tourisme Vercors Drôme