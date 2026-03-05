ÇA M’DIT LIVRES Palavas-les-Flots
samedi 14 mars 2026.
ÇA M’DIT LIVRES
44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
2026-03-14
16h
Ça m’dit livres
Ados/adultes
Un moment de convivialité en toute simplicité, autour d’un café, pour discuter de nos dernières lectures.
Suggestions L’étang de l’Or de Gaston Baissette et/ ou Depuis toujours nous aimons les dimanches de Lydie Salvayre.
Médiathèque Saint-Exupéry
️ Gratuit
Réservation au 04 67 50 42 49 .
44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 50 42 49 mediatheque@palavaslesflots.com
English :
16h
Ça m?dit books
Teens/adults
