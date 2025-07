Ça me dit au kiosque Parc Longchamp Marseille 4e Arrondissement

Samedi 12 juillet 2025 de 18h à 19h.

Samedi 26 juillet 2025 de 18h à 19h.

Samedi 9 août 2025 de 18h à 19h.

Samedi 23 août 2025 de 18h à 19h.

Samedi 13 septembre 2025 de 18h à 19h. Parc Longchamp Boulevard du Jardin zoologique Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

“Ça me dit au kiosque”, ce sont des rendez-vous festifs et familiaux mêlant danse et musique, tous les quinze jours de l’été au kiosque à musique du parc Longchamp. L’occasion idéale de découvrir des artistes talentueux et de partager des moments joyeux en plein air !





Au programme :





Samedi 28 juin AFROBEAT MORIS BEAT & PACIFIC SCHOOL

De 18h à 19h Kiosque à Musique du parc Longchamp Danse

Danse Afro suite au succès de la prestation faite l’an passé, BMC réitère cette proposition avec leurs partenaires GLMB, Moris Beat & Pacific School.





Samedi 12 juillet LA SINGULAR TROPIQUE

De 18h à 19h Kiosque à Musique du parc Longchamp Musique

La Singular Tropique est un groupe atypique de cumbia, salsa et d’autres rythmes tropicals ! La Singular Tropique propose un répertoire afro-latino-américain en plusieurs formats, du trio au quintet, avec ses percussions brûlantes, son clavier dansant, son ensemble de saxophone et trompette frénétique, sa basse entraînante et ses voix et chœurs éclatants. La Singular Tropique rend son public “loco-loco” pour faire la fiesta ! Marseillais d’adoption, la Singular Tropique vous invite à déguster leur cocktail musical super épicé et enflammé de sabor latino !





Samedi 26 juillet DJ LINA & LAS DIVAS DEL PERREO

De 18h à 19h Kiosque à Musique du parc Longchamp Danse

Danse Latino dernière discipline urbaine mise en place chez BMC, nous travaillons là encore avec des professionnels marseillais expérimentés.

DJ Lina (ancienne élève de l’Akademix de DJ Djel) performe depuis plusieurs années en soirées, radio et écoles de danse latino, et associée au collectif Las Divas del Perreo ils sont nos partenaires pour la danse latino et ses multiples courants.





Samedi 9 août DILOME

De 18h à 19h Kiosque à Musique du parc Longchamp Musique





Samedi 23 août OUTSIDE THE BOX

De 18h à 19h Kiosque à Musique du parc Longchamp Danse

“Un cube en acier, deux interprètes attirés par son magnétisme naturel. Des limites, des barrières imposées seront leur espace d’exploration. Entre la rigueur du cube et la fluidité des mouvements des danseurs, un espace pour un

souffle de liberté.”

Il s’agit d’un DUO DE DANSE / CIRQUE avec une structure type cage de PARKOUR, sur une création de musique ELECTRONIQUE de Orbaz. Métissant l’art du déplacement avec la danse contemporaine, tribale, martiale, acrobatique…

Ce projet est en COPRODUCTION avec ARCHAOS (13), avec programmation prévue à la BIAC 2027, et bénéficie du soutien de l’accompagnement HORS-LIMITES de la compagnie Pernette (25), et de l’aide de la SPEDIDAM pour la création musicale.





Samedi 13 septembre ALWAN

De 18h à 19h Kiosque à Musique du parc Longchamp Danse

Alwan, “les couleurs” en arabe, est un duo de musiques modales des pays du pourtour méditerranéen. Le duo partage des chants baignés de soleil, ayant traversé les siècles, réarrangés et mêlés à d’autres influences l’électro-pop dans leur premier EP en 2024. Deux voix pures, sauvages et libres chantent l’amour de la nature, le rêve éveillé, la condition féminine ou encore la liberté sacrifiée et l’exil. Accompagnées au oud et aux 17 percussions sur cadre, les voix cheminent en Andalousie, au Maghreb et au Moyen-Orient, et traversent ensuite des paysages anatoliens et grecs. .

Parc Longchamp Boulevard du Jardin zoologique Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

ça me dit au kiosque? are festive family events combining dance and music, held every fortnight in summer at the bandstand in Parc Longchamp. It’s the perfect opportunity to discover talented artists and share moments in the great outdoors!

German :

ça me dit au kiosque? ist eine festliche und familiäre Veranstaltung, die Tanz und Musik miteinander verbindet und alle zwei Wochen im Sommer im Musikpavillon im Park Longchamp stattfindet. Die ideale Gelegenheit, talentierte Künstler zu entdecken und Momente unter freiem Himmel zu teilen!

Italiano :

ça me dit au kiosque? è una serie di eventi festivi per famiglie che combinano danza e musica, organizzati ogni quindici giorni per tutta l’estate presso il chiosco del Parc Longchamp. È l’occasione perfetta per scoprire artisti di talento e condividere momenti all’aria aperta!

Espanol :

ça me dit au kiosque? es una serie de eventos festivos familiares que combinan danza y música y que se celebran cada quince días durante todo el verano en el quiosco de música del Parque Longchamp. Es la ocasión perfecta para descubrir a artistas de talento y compartir grandes momentos al aire libre

