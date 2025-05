« Ça me dit en famille » – Voile – Espace de plein air de Port-Barbe La Chapelle-sur-Erdre, 24 mai 2025 10:00, La Chapelle-sur-Erdre.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-24 10:00 – 12:00

Gratuit : non 3€/personne En famille

Découvrez l’Erdre autrement à l’occasion d’une balade en optimist ! Sur chaque embarcation, 1 parent et son enfant pourront apprendre les bases de la navigation avec nos animateurs Fabien et Axel.Le principe: 1 parent et 1 enfant de plus de 6 ans s’inscrivent sur l’activité.Condition: Etre inscrit ou s’inscrire à l’Accoord.

Espace de plein air de Port-Barbe La Chapelle-sur-Erdre 44240

https://framaforms.org/ca-me-dit-en-famille-optimist-24-mai-2025-1747293042