Ca me dit jeux 4ème édition Beaumont-lès-Valence

Ca me dit jeux 4ème édition Beaumont-lès-Valence dimanche 21 septembre 2025.

Ca me dit jeux 4ème édition

salle des fêtes Beaumont-lès-Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Pour le bracelet permettant d’accéder au show de BMX, à l’initiation trottinette et aux escape games. Les autres activités sont gratuites.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

4e Edition de Ça Me Dit Jeux avec la compagnie Star Light Show Professionnels de BMX

salle des fêtes Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes associationbeaumontnousretrouv@gmail.com

English :

4th Edition of Ça Me Dit Jeux with Star Light Show BMX Professionals

German :

4. Ausgabe von Ça Me Dit Jeux mit der Star Light Show Company BMX-Profis

Italiano :

4a edizione di Ça Me Dit Jeux con Star Light Show Professionisti BMX

Espanol :

4ª Edición de Ça Me Dit Jeux con Star Light Show Profesionales del BMX

