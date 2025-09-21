Ca me dit jeux 4ème édition Beaumont-lès-Valence
Ca me dit jeux 4ème édition Beaumont-lès-Valence dimanche 21 septembre 2025.
Ca me dit jeux 4ème édition
salle des fêtes Beaumont-lès-Valence Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Pour le bracelet permettant d’accéder au show de BMX, à l’initiation trottinette et aux escape games. Les autres activités sont gratuites.
4e Edition de Ça Me Dit Jeux avec la compagnie Star Light Show Professionnels de BMX
salle des fêtes Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes associationbeaumontnousretrouv@gmail.com
English :
4th Edition of Ça Me Dit Jeux with Star Light Show BMX Professionals
German :
4. Ausgabe von Ça Me Dit Jeux mit der Star Light Show Company BMX-Profis
Italiano :
4a edizione di Ça Me Dit Jeux con Star Light Show Professionisti BMX
Espanol :
4ª Edición de Ça Me Dit Jeux con Star Light Show Profesionales del BMX
