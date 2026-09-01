Ca me dit jeux Beaumont-lès-Valence
samedi 19 septembre 2026 · Beaumont-lès-Valence
Informations pratiques
Beaumont-lès-Valence
Ca me dit jeux
Gymnas et espace salle des fêtes Beaumont-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Une journée ludique pour toute la famille et c’est parti pour un Samedi de foliiiiiiiie…….
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Gymnas et espace salle des fêtes Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes associationbeaumontnousretrouv@gmail.com
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English :
A fun-filled day for the whole family: let’s kick off a wild Saturday…….
L’événement Ca me dit jeux Beaumont-lès-Valence a été mis à jour le 2026-08-28 par Valence Romans Tourisme