Informations pratiques

Beaumont-lès-Valence

Ca me dit jeux

Gymnas et espace salle des fêtes Beaumont-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Une journée ludique pour toute la famille et c’est parti pour un Samedi de foliiiiiiiie…….

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Gymnas et espace salle des fêtes Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes associationbeaumontnousretrouv@gmail.com

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English :

A fun-filled day for the whole family: let’s kick off a wild Saturday…….

L’événement Ca me dit jeux Beaumont-lès-Valence a été mis à jour le 2026-08-28 par Valence Romans Tourisme