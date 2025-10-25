Ça me dit ! Jeux Médiathèque Henri Vincenot Venarey-les-Laumes

Médiathèque Henri Vincenot 5 bis Avenue de Dijon Venarey-les-Laumes Côte-d’Or

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-12-20 16:00:00

2025-10-25 2025-11-29 2025-12-20

Nouveau dans votre médiathèque le dernier samedi de chaque mois. En partenariat avec l’association Lud’aux rejouons ! , venez découvrir des jeux de société originaux.

Un animateur sur place sera présent pour animer la journée. Jouez une heure , deux heures ou toute la journée en famille ou en solo à partir de 11 ans.

Accès libre et gratuit .

Médiathèque Henri Vincenot 5 bis Avenue de Dijon Venarey-les-Laumes 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 85 23 mediatheque@cc-alesia-seine.fr

