Ça me dit ! Jeux Médiathèque Henri Vincenot Venarey-les-Laumes

Ça me dit ! Jeux

Médiathèque Henri Vincenot 5 bis Avenue de Dijon Venarey-les-Laumes Côte-d’Or

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 10:00:00

fin : 2026-02-28 16:00:00

Date(s) :

2026-01-31 2026-02-28 2026-03-28 2026-04-25 2026-05-30

Nouveau dans votre médiathèque le dernier samedi de chaque mois. En partenariat avec l’association Lud’aux rejouons ! , venez découvrir des jeux de société originaux.

Un animateur sur place sera présent pour animer la journée. Jouez une heure , deux heures ou toute la journée en famille ou en solo à partir de 11 ans.

Accès libre et gratuit .

Médiathèque Henri Vincenot 5 bis Avenue de Dijon Venarey-les-Laumes 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 85 23 mediatheque@cc-alesia-seine.fr

English :

