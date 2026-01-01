Ça me dit ! Jeux Médiathèque Henri Vincenot Venarey-les-Laumes
Ça me dit ! Jeux Médiathèque Henri Vincenot Venarey-les-Laumes samedi 31 janvier 2026.
Médiathèque Henri Vincenot 5 bis Avenue de Dijon Venarey-les-Laumes Côte-d’Or
Gratuit
Début : 2026-01-31 10:00:00
fin : 2026-02-28 16:00:00
2026-01-31 2026-02-28 2026-03-28 2026-04-25 2026-05-30
Nouveau dans votre médiathèque le dernier samedi de chaque mois. En partenariat avec l’association Lud’aux rejouons ! , venez découvrir des jeux de société originaux.
Un animateur sur place sera présent pour animer la journée. Jouez une heure , deux heures ou toute la journée en famille ou en solo à partir de 11 ans.
Accès libre et gratuit .
Médiathèque Henri Vincenot 5 bis Avenue de Dijon Venarey-les-Laumes 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 85 23 mediatheque@cc-alesia-seine.fr
