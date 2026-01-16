Ca me dit Loisirs Pau

Ca me dit Loisirs

31 Avenue Honoré Baradat Pau Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

2026-01-17

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Animation famille gratuite et sans inscription sur la Maison du jeu

Jeux sur table

Espace Bébé

Espace extérieur

Jeux vidéos

Jeux géans en bois .

+33 5 59 84 44 57 maisondujeu@francasdepau.fr

