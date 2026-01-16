Ca me dit Loisirs Pau
Ca me dit Loisirs Pau samedi 17 janvier 2026.
31 Avenue Honoré Baradat Pau Pyrénées-Atlantiques
Animation famille gratuite et sans inscription sur la Maison du jeu
Jeux sur table
Espace Bébé
Espace extérieur
Jeux vidéos
Jeux géans en bois .
31 Avenue Honoré Baradat Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 84 44 57 maisondujeu@francasdepau.fr
