ÇA MIJOTE EN COMMINGES 2ÈME ÉDITION ! TIERS-LIEU OASIS GOURMAND Huos samedi 11 octobre 2025.
TIERS-LIEU OASIS GOURMAND 4 Rue des Tilleuls Huos Haute-Garonne
Début : 2025-10-11 11:00:00
fin : 2025-10-11 17:00:00
2025-10-11
Vente de produits locaux, animations et jeux, rencontre avec les producteurs, ateliers cuisine, banquet,…
Une journée festive pour bien manger sans se ruiner !
Entrée gratuite. .
TIERS-LIEU OASIS GOURMAND 4 Rue des Tilleuls Huos 31210 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 89 04 87
English :
Sale of local produce, entertainment and games, meet the producers, cookery workshops, banquet…
German :
Verkauf von lokalen Produkten, Animationen und Spiele, Treffen mit den Produzenten, Kochworkshops, Bankett,…
Italiano :
Vendita di prodotti locali, animazione e giochi, incontro con i produttori, laboratori di cucina, banchetto, ecc.
Espanol :
Venta de productos locales, animaciones y juegos, encuentro con los productores, talleres de cocina, banquete, etc.
