ÇA MIJOTE EN COMMINGES 2ÈME ÉDITION ! TIERS-LIEU OASIS GOURMAND Huos samedi 11 octobre 2025.

TIERS-LIEU OASIS GOURMAND 4 Rue des Tilleuls Huos Haute-Garonne

Début : 2025-10-11 11:00:00

fin : 2025-10-11 17:00:00

2025-10-11

Vente de produits locaux, animations et jeux, rencontre avec les producteurs, ateliers cuisine, banquet,…

Une journée festive pour bien manger sans se ruiner !

Entrée gratuite. .

TIERS-LIEU OASIS GOURMAND 4 Rue des Tilleuls Huos 31210 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 89 04 87

English :

Sale of local produce, entertainment and games, meet the producers, cookery workshops, banquet…

German :

Verkauf von lokalen Produkten, Animationen und Spiele, Treffen mit den Produzenten, Kochworkshops, Bankett,…

Italiano :

Vendita di prodotti locali, animazione e giochi, incontro con i produttori, laboratori di cucina, banchetto, ecc.

Espanol :

Venta de productos locales, animaciones y juegos, encuentro con los productores, talleres de cocina, banquete, etc.

L'événement ÇA MIJOTE EN COMMINGES 2ÈME ÉDITION ! Huos a été mis à jour le 2025-08-16