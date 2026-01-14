Ça Mouv’ au Carnaval ! Antipode Rennes Samedi 7 mars, 13h30 Ille-et-Vilaine

Prenez part à un joyeux cortège de quartier Cleunay-Courrouze, pour rejoindre le Carnaval de Rennes !

**Déambulation au départ de l’Antipode**

**Ça Mouv’ au Carnaval !** – Rencontre – Gratuit

Un après-midi ensemble au Carnaval pour une farandole de bonne humeur ! Les Contrecourants, collectif de bénévoles à l’Antipode, vous invitent à former un cortège de quartier Cleunay-Courrouze, pour rejoindre le Carnaval de Rennes (organisé par l’association La Pulse).

Quelques semaines avant l’évènement, des ateliers seront proposés pour nous y préparer ensemble (couture, déguisements, maquillage, etc.).

Plus d’informations sur antipode-rennes.fr

https://antipode-rennes.fr/agenda/ca-mouv-au-carnaval

Antipode 75 avenue Jules Maniez La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



