Ça Mouv’ au Carnaval !, Antipode, Rennes

Ça Mouv’ au Carnaval ! Samedi 7 mars, 13h30 Antipode Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T13:30:00+01:00 – 2026-03-07T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-07T13:30:00+01:00 – 2026-03-07T16:00:00+01:00

Déambulation au départ de l’Antipode

Ça Mouv’ au Carnaval ! – Rencontre – Gratuit

Un après-midi ensemble au Carnaval pour une farandole de bonne humeur ! Les Contrecourants, collectif de bénévoles à l’Antipode, vous invitent à former un cortège de quartier Cleunay-Courrouze, pour rejoindre le Carnaval de Rennes (organisé par l’association La Pulse).

Quelques semaines avant l’évènement, des ateliers seront proposés pour nous y préparer ensemble (couture, déguisements, maquillage, etc.).

Plus d’informations sur antipode-rennes.fr

Antipode 75 avenue Jules Maniez Rennes 35000 La Courrouze Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://antipode-rennes.fr/agenda/ca-mouv-au-carnaval »}]

Prenez part à un joyeux cortège de quartier Cleunay-Courrouze, pour rejoindre le Carnaval de Rennes ! animation cortège