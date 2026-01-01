Ca m’taraude Café la Patte d’Oie Douarnenez
Ca m’taraude
Café la Patte d’Oie 60 rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère
Début : 2026-01-14 14:00:00
fin : 2026-01-14
2026-01-14
Tirage de tarots Psychologique avec Prunelle Sur inscription au 06 79 96 39 81 .
Café la Patte d’Oie 60 rue Jean Jaurès Douarnenez 29100 Finistère Bretagne
