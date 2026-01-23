Ca m’taraude Café la Patte d’Oie Douarnenez

Ca m’taraude

Café la Patte d’Oie 60 rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère

Début : 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-02-11

Tirage de tarots Psychologique avec Prunelle Sur inscription au 06 79 96 39 81 .

