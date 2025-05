Ça nous a plu – Châteauroux, 7 juin 2025 10:00, Châteauroux.

Ça nous a plu

2025-06-07 10:00:00

2025-06-07 11:30:00

2025-06-07

La Médiathèque Équinoxe vous propose un moment convivial pour partager vos coups de cœur.

Venez partager un bel échange autour de vos coups de cœurs littéraires, musicaux ou cinématographiques. .

41 Avenue Charles de Gaulle

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35

English :

The Médiathèque Équinoxe invites you to share your favorites with us.

German :

Die Mediathek Équinoxe lädt Sie zu einem geselligen Moment ein, um Ihre Favoriten zu teilen.

Italiano :

La biblioteca multimediale di Équinoxe vi invita a condividere con noi i vostri preferiti.

Espanol :

La biblioteca multimedia Équinoxe le invita a compartir sus favoritos con nosotros.

