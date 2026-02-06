Ça nous a plu

31 Rue Eugène Delacroix Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Venez partager un moment convivial et échangez vos coups de cœurs littéraires, musicaux et cinématographiques avec les bibliothécaires et le public.

Rencontre de partage, ouvert à tous. .

31 Rue Eugène Delacroix Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and share your literary, musical and cinematic favorites with librarians and the public.

L’événement Ça nous a plu Châteauroux a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Châteauroux Berry Tourisme