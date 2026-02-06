Ça nous a plu Châteauroux
Ça nous a plu Châteauroux samedi 18 avril 2026.
Ça nous a plu
31 Rue Eugène Delacroix Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Venez partager un moment convivial et échangez vos coups de cœurs littéraires, musicaux et cinématographiques avec les bibliothécaires et le public.
Rencontre de partage, ouvert à tous. .
31 Rue Eugène Delacroix Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35
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English :
Come and share your literary, musical and cinematic favorites with librarians and the public.
L’événement Ça nous a plu Châteauroux a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Châteauroux Berry Tourisme