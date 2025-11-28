Ça part en cou…lisses Episcènes Bizanos

Episcènes 6B Rue René Olivier Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Quand le théâtre devient lui-même un personnage…

La compagnie Chacun pour ça vous embarque dans une mise en abyme réjouissante, faite de textes drôles et émouvants, librement inspirés d’auteurs, de comédiens et de chanteurs à travers les époques. Un souffleur essoufflé, des metteurs en scène exaltés, des comédiens désœuvrés, des spectateurs dithyrambiques… Des premières répétitions au salut final, c’est un voyage aussi tendre que revigorant dans les coulisses de la scène.

Un hommage joyeux et lucide à ce drôle de monde qu’est le théâtre. .

Episcènes 6B Rue René Olivier Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 71 83 65 info@episcenes.com

