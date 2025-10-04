CA PATINE A TOKYO – AUDITORIUM ESPACE MALRAUX Joue Les Tours

CA PATINE A TOKYO – AUDITORIUM ESPACE MALRAUX Joue Les Tours samedi 4 octobre 2025.

TOURS ARTS PRODUCTIONS PRÉSENTE : CA PATINE A TOKYOAvec Nelson Monfort et Philippe Candelero Le duo de commentateurs sportifs le plus aimé de France. Alors que Philippe et Nelson sont à Tokyo pour présenter la finale des jeux olympiques de patinage artistique, leur programme est contrarié parla découverte d’un cadavre dans la baignoire de la chambre de Philippe Candeloro. Pour découvrir le coupable et ses motivations, ils devront suivre ses instructions tout en essayant de ne pas compromettre la compétition. Y arriveront-ils ?

AUDITORIUM ESPACE MALRAUX PARC DES BRETONNIERES 37300 Joue Les Tours 37