Ca patine à Tokyo avec Nelson Monfort et Philippe Candeloro Chauny

Ca patine à Tokyo avec Nelson Monfort et Philippe Candeloro

2 Place Yves Brinon Chauny Aisne

Tarif : 35 – 35 –

35

Tarif unique

Début : 2026-01-16 20:30:00

fin : 2026-01-16

2026-01-16

Alors que Philippe et Nelson sont à Tokyo pour présenter le programme libre des championnats du monde de patinage artistique, leur programme est contrarié par la découverte d’un cadavre dans la baignoire de la chambre de Philippe Candeloro. Pour découvrir le coupable et ses motivations, ils devront suivre ses instructions tout en essayant de ne pas compromettre la compétition. Y arriveront-ils ? 35 .

2 Place Yves Brinon Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 52 23 52

