Ca patine à Tokyo Salle Marcel Sembat Chalon-sur-Saône

Ca patine à Tokyo Salle Marcel Sembat Chalon-sur-Saône vendredi 31 octobre 2025.

Ca patine à Tokyo

Salle Marcel Sembat 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 20:00:00

fin : 2025-10-31 22:00:00

Date(s) :

2025-10-31

Ca patine à Tokyo

Alors que Philippe et Nelson sont à Tokyo pour présenter la finale des jeux olympiques de patinage artistique, leur programme est contrarié par la découverte d’un cadavre dans la baignoire de la chambre de Philippe Candeloro.

Pour découvrir le coupable et ses motivations, ils devront suivre ses instructions tout en essayant de ne pas compromettre la compétition.

Y arriveront-ils ? .

Salle Marcel Sembat 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English : Ca patine à Tokyo

German : Ca patine à Tokyo

Italiano :

Espanol :

L’événement Ca patine à Tokyo Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-08-20 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I