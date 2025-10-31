Ca patine à Tokyo Salle Marcel Sembat Chalon-sur-Saône
Ca patine à Tokyo Salle Marcel Sembat Chalon-sur-Saône vendredi 31 octobre 2025.
Ca patine à Tokyo
Salle Marcel Sembat 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 20:00:00
fin : 2025-10-31 22:00:00
Date(s) :
2025-10-31
Ca patine à Tokyo
Alors que Philippe et Nelson sont à Tokyo pour présenter la finale des jeux olympiques de patinage artistique, leur programme est contrarié par la découverte d’un cadavre dans la baignoire de la chambre de Philippe Candeloro.
Pour découvrir le coupable et ses motivations, ils devront suivre ses instructions tout en essayant de ne pas compromettre la compétition.
Y arriveront-ils ? .
Salle Marcel Sembat 1 Place Mathias Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
English : Ca patine à Tokyo
German : Ca patine à Tokyo
Italiano :
Espanol :
L’événement Ca patine à Tokyo Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-08-20 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I