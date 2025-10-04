Ça Patine à Tokyo Joué-lès-Tours

Le duo de commentateurs sportifs le plus aimé de France.

Alors que Philippe et Nelson sont à Tokyo pour présenter la finale des jeux olympiques de patinage artistique, leur programme est contrarié par la découverte d’un cadavre dans la baignoire de la chambre de Philippe Candeloro…

Alors que Philippe et Nelson sont à Tokyo pour présenter la finale des jeux olympiques de patinage artistique, leur programme est contrarié par la découverte d'un cadavre dans la baignoire de la chambre de Philippe Candeloro. Pour découvrir le coupable et ses motivations, ils devront suivre ses instructions tout en essayant de ne pas compromettre la compétition. Y arriveront ils ?

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

France’s most beloved sports commentator duo.

While Philippe and Nelson are in Tokyo to present the Olympic figure skating finals, their program is thwarted by the discovery of a corpse in the bathtub of Philippe Candeloro?s room…

German :

Das beliebteste Sportkommentatoren-Duo Frankreichs.

Während Philippe und Nelson in Tokio sind, um das Finale der Olympischen Spiele im Eiskunstlauf zu moderieren, wird ihr Programm durch den Fund einer Leiche in der Badewanne in Philippe Candeloros Zimmer durchkreuzt…

Italiano :

La coppia di commentatori sportivi più amata di Francia.

Mentre Philippe e Nelson sono a Tokyo per presentare la finale olimpica di pattinaggio artistico, il loro programma viene ostacolato dalla scoperta di un cadavere nella vasca da bagno della camera di Philippe Candeloro…

Espanol :

La pareja de comentaristas deportivos más querida de Francia.

Mientras Philippe y Nelson se encuentran en Tokio para presentar la final olímpica de patinaje artístico, su programa se ve frustrado por el descubrimiento de un cadáver en la bañera del dormitorio de Philippe Candeloro…

