Ça patine à Tokyo REPORT du 23/02/2025 Gare du Midi Biarritz

Ça patine à Tokyo REPORT du 23/02/2025 PROMO 30%

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

2026-02-12

REPORT DU SPECTACLE PREVU INITIALEMENT LE 23/02/2025

Les billets achetés pour la première date restent valables pour la date de report.

Remboursements possibles jusqu’au 31/05/2025.

Alors que Philippe et Nelson sont à Tokyo pour présenter la finale des jeux olympiques de patinage artistique, leur programme est contrarié parla découverte d’un cadavre dans la baignoire de la chambre de Philippe Candeloro. Pour découvrir le coupable et ses motivations, ils devront suivre ses instructions tout en essayant de ne pas compromettre la compétition.

Y arriveront-ils ? .

