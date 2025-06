Ca plane pour elles – Haguenau 14 juin 2025 13:00

Bas-Rhin

Ca plane pour elles 8 Maryse Bastie Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-06-14 13:00:00

fin : 2025-06-15 18:00:00

2025-06-14

2025-06-15

La Fédération Française de Vol en Planeur organise, samedi 14 et dimanche 15 juin, des journées découverte spécialement réservées aux femmes. Les inscriptions sont ouvertes.

Afin d’étendre la pratique du planeur aux femmes, encore trop peu représentés dans la discipline, l’opération Ça plane pour elles organisée samedi 14 et dimanche 15 Juin dans tous les clubs de France leur sera réservée.

La déclinaison locale de l’événement aura lieu au Centre de vol à voile de Haguenau (CVVH), sur l’aérodrome N°8, à partir de 13h, avec un vol d’initiation à tarif réduit 80 €, sachant que le prix habituel est de 100 €.

La découverte

C’est en toute sécurité que des pilotes qualifiés feront découvrir aux visiteurs le plaisir de voler en glissant dans les airs grâce à la seule force des courants aériens, dans un planeur biplace. .

8 Maryse Bastie

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est alexleclerc67@gmail.com

English :

Two days to introduce women to gliding The Fédération Française de Vol en Planeur (French Gliding Federation) is organizing a series of discovery days specially reserved for women on Saturday June 14 and Sunday June 15. Registration is now open.

German :

Zwei Tage, um Frauen den Segelflugsport näher zu bringen Der französische Segelflugverband Fédération Française de Vol en Planeur organisiert am Samstag, den 14. und Sonntag, den 15. Juni Entdeckungstage, die speziell für Frauen reserviert sind. Die Anmeldungen sind offen.

Italiano :

Due giornate per avvicinare le donne al volo a vela La Fédération Française de Vol en Planeur (Federazione Francese di Volo a Vela) organizza una serie di giornate di scoperta dedicate alle donne sabato 14 e domenica 15 giugno. Le iscrizioni sono aperte.

Espanol :

Dos jornadas para iniciar a las mujeres en el vuelo a vela La Fédération Française de Vol en Planeur (Federación Francesa de Vuelo a Vela) organiza el sábado 14 y el domingo 15 de junio una serie de jornadas de descubrimiento dirigidas especialmente a las mujeres. Las inscripciones ya están abiertas.

L’événement Ca plane pour elles Haguenau a été mis à jour le 2025-06-10 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau