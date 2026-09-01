Ça plane pour tous : découvrir le vol en planeur Saint-Aubin
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Aubin
Informations pratiques
Saint-Aubin
Ça plane pour tous : découvrir le vol en planeur
Saint-Aubin Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Ça plane pour tous : un week-end pour découvrir le vol en planeur, à destination des personnes en situation de handicap.
Le 19 septembre 2026, l’Aéroclub d’Issoudun participe à l’opération nationale « Ça plane pour tous », une journée dédiée à la découverte du vol en planeur.
À destination notamment des personnes en situation de handicap, cette initiative propose de faire découvrir autrement les sensations du vol et l’univers du planeur. Un moment de partage, de découverte et d’évasion, ouvert à tous ceux qui souhaitent prendre de la hauteur !
L’équipe de l’Aéroclub accueillera les participants à l’aérodrome de Fay à Saint-Aubin, dans la limite des places disponibles et selon les conditions météorologiques . Pensez à réserver. .
Saint-Aubin 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 05 38 aci@berryglide.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Gliding for Everyone: A weekend to discover gliding, designed for people with disabilities.
L’événement Ça plane pour tous : découvrir le vol en planeur Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Champs d’Amour
À voir aussi à Saint-Aubin (Indre)
- Visite libre et commentée de l’église de Saint-Aubin et des pierres remarquables des maisons environnantes, Église de Saint-Aubin, Saint-Aubin 19 septembre 2026
- Visite commentée et en musique de 15 oeuvres monumentales de sculpteurs contemporains renommés, données à l’Institut NeuroPSI, NeuroPSI – CEA Paris Saclay, Saint-Aubin 20 septembre 2026
- Portes ouvertes de la ferme Saint-Aubin 10 octobre 2026