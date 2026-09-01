Informations pratiques

Saint-Aubin

Ça plane pour tous : découvrir le vol en planeur

Saint-Aubin Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Ça plane pour tous : un week-end pour découvrir le vol en planeur, à destination des personnes en situation de handicap.

Le 19 septembre 2026, l’Aéroclub d’Issoudun participe à l’opération nationale « Ça plane pour tous », une journée dédiée à la découverte du vol en planeur.

À destination notamment des personnes en situation de handicap, cette initiative propose de faire découvrir autrement les sensations du vol et l’univers du planeur. Un moment de partage, de découverte et d’évasion, ouvert à tous ceux qui souhaitent prendre de la hauteur !

L’équipe de l’Aéroclub accueillera les participants à l’aérodrome de Fay à Saint-Aubin, dans la limite des places disponibles et selon les conditions météorologiques . Pensez à réserver. .

Saint-Aubin 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 05 38 aci@berryglide.net

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English :

Gliding for Everyone: A weekend to discover gliding, designed for people with disabilities.

L’événement Ça plane pour tous : découvrir le vol en planeur Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Champs d’Amour