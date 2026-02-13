Ça pourrait être pire Une comédie de Vincent Varnier | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand
Ça pourrait être pire Une comédie de Vincent Varnier | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand samedi 21 mars 2026.
Ça pourrait être pire Une comédie de Vincent Varnier | Comédie des Volcans
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 20:30:00
fin : 2026-03-21 21:50:00
Date(s) :
2026-03-21
Venez voir la comédie de Vincent Varnier Ça pourrait être pire , le samedi 21 mars à 20h30 à la comédie des Volcans.
.
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@xn--comdiedesvolcans-dqb.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and see Vincent Varnier’s comedy Ça pourrait être pire , on Saturday March 21 at 8:30pm at the Comédie des Volcans.
L’événement Ça pourrait être pire Une comédie de Vincent Varnier | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-02-13 par Clermont Auvergne Volcans