Ça pulse dans les livres Médiathèque Aragon Le Mans samedi 24 janvier 2026.

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Début : 2026-01-24 18:30:00
fin : 2026-01-24 19:00:00

2026-01-24

Lecture instrumentalisée
Des histoires qui swinguent, qui jazzent, qui bougent, qui déménagent, qui bercent et qui détendent. Et promis, ce n’est pas du pipeau !

18h30 à 19h Aragon
Dès 7 ans   .

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire  

English :

Instrumental reading

