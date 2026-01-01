Ça pulse dans les livres Médiathèque Aragon Le Mans

Ça pulse dans les livres

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Début : 2026-01-24 18:30:00

fin : 2026-01-24 19:00:00

2026-01-24

Lecture instrumentalisée

Des histoires qui swinguent, qui jazzent, qui bougent, qui déménagent, qui bercent et qui détendent. Et promis, ce n’est pas du pipeau !

18h30 à 19h Aragon

Dès 7 ans .

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

Instrumental reading

