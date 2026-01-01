Ça pulse dans les livres Médiathèque Aragon Le Mans
Ça pulse dans les livres Médiathèque Aragon Le Mans samedi 24 janvier 2026.
Ça pulse dans les livres
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 18:30:00
fin : 2026-01-24 19:00:00
Date(s) :
2026-01-24
Lecture instrumentalisée
Des histoires qui swinguent, qui jazzent, qui bougent, qui déménagent, qui bercent et qui détendent. Et promis, ce n’est pas du pipeau !
18h30 à 19h Aragon
Dès 7 ans .
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Instrumental reading
L’événement Ça pulse dans les livres Le Mans a été mis à jour le 2026-01-06 par CDT72