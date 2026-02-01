Tout l’après-midi, les associations de la Porte d’Orléans régaleront la jeunesse avec des activités sportives, du e-sport, des activités ludiques… Et des crêpes à gogo.

Programme

15h-17h │Double dutch*

14h–15h │Jeux, ateliers, challenges, et petits concours

14h-18h30│E-sport

15h–16h │Matchs et mini-tournois de basketball

17h à 20h│Tennis de table, pickleball** et baby-foot

*Jeu de saut à la corde où deux personnes font tourner les cordes pendant qu’un ou plusieurs participants sautent au centre.

**Tennis léger

Tout l’après-midi

Goûter festif avec crêpes, gâteaux, bonbons et jus de fruit offerts.

Stand de jeux de société.

Stand de sensibilisation d’accessibilité aux produits d’hygiène féminins (et distribution gratuite de produits).

Journée animée par Sers ta ville, Hustle Paris, Hustle Paris Basket, EPJ Le Miroir et les éducateurs de la Ville de Paris.

Activités sportives, e-sport, activités ludiques… Et crêpes party ! Une journée pour s’ambiancer, jouer, bouger, explorer, causer, s’enjailler, danser, rigoler. Entre voisins ou entre potes.

Le samedi 07 février 2026

de 14h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-07T15:00:00+01:00

fin : 2026-02-07T21:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-07T14:00:00+02:00_2026-02-07T20:00:00+02:00

Centre sportif Élisabeth 7, avenue Paul Appell 75014 Paris



