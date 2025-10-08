Ca (r)ira mieux demain ! / FETE DE LA SCIENCE Chamonix-Mont-Blanc
Ca (r)ira mieux demain ! / FETE DE LA SCIENCE Chamonix-Mont-Blanc mercredi 8 octobre 2025.
Ca (r)ira mieux demain ! / FETE DE LA SCIENCE
Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-08 20:30:00
fin : 2025-10-08 22:30:00
Date(s) :
2025-10-08
Que nous réserve demain ? Où en sommes-nous aujourd’hui et où nous mène la route de nos rythmes fous ?
.
Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes veronique.vidal@ccvcmb.fr
English :
What does tomorrow hold for us? Where are we today and where does the road of our crazy rhythms take us?
German :
Was erwartet uns morgen? Wo stehen wir heute und wohin führt uns der Weg unserer verrückten Rhythmen?
Italiano :
Cosa ci riserva il domani? Dove siamo oggi e dove ci portano i nostri ritmi folli?
Espanol :
¿Qué nos depara el mañana? ¿Dónde estamos hoy y adónde nos llevan nuestros locos ritmos?
L’événement Ca (r)ira mieux demain ! / FETE DE LA SCIENCE Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc