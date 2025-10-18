ÇA ROULE À PIC Valflaunès

ÇA ROULE À PIC Valflaunès samedi 18 octobre 2025.

ÇA ROULE À PIC

Place Gabriel Galmels Valflaunès Hérault

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Du vélo, du vin et des copains ! Tel est le programme de la 1ère édition de Ça roule à pic , un évènement inédit et convivial au cœur des vignobles du Grand Pic Saint-Loup, à 30km de Montpellier.

Des arrêts pour déguster vins et saveurs locales tout au long du parcours, des paysages remarquables entre vignes garrigue et reliefs, une ambiance musicale et décontractée, de la bonne humeur… br

Du vélo, du vin et des copains ! Tel est le programme de la 1ère édition de Ça roule à pic , un évènement inédit et convivial au cœur des vignobles du Grand Pic Saint-Loup, à 30km de Montpellier.

Des arrêts pour déguster vins et saveurs locales tout au long du parcours, des paysages remarquables entre vignes garrigue et reliefs, une ambiance musicale et décontractée, de la bonne humeur… bref l’assemblage parfait pour découvrir le Pic Saint-Loup sous toutes ses coutures ! .

Place Gabriel Galmels Valflaunès 34270 Hérault Occitanie

English :

Cycling, wine and friends! This is the program for the 1st edition of « Ça roule à pic », a unique and convivial event in the heart of the Grand Pic Saint-Loup vineyards, 30km from Montpellier.

Stops to taste local wines and flavors along the way, remarkable landscapes between vineyards, garrigue and hills, a relaxed, musical atmosphere, good spirits… br

German :

Radfahren, Wein und Freunde! Ausgabe von « Ça roule à pic », einer neuartigen und geselligen Veranstaltung im Herzen der Weinberge des Grand Pic Saint-Loup, 30 km von Montpellier entfernt.

Auf der ganzen Strecke gibt es Stopps, um Wein und lokale Köstlichkeiten zu probieren, bemerkenswerte Landschaften zwischen Weinbergen, Garrigue und Reliefs, eine musikalische und entspannte Atmosphäre, gute Laune… br

Italiano :

Ciclismo, vino e amici! Questo è il programma della 1° edizione di « Ça roule à pic », un evento unico e conviviale nel cuore dei vigneti del Grand Pic Saint-Loup, a 30 km da Montpellier.

Lungo il percorso sono previste soste per degustare i vini e i sapori locali, oltre a uno straordinario scenario di vigneti, macchia e colline, un’atmosfera rilassata e musicale e tanto buonumore… br

Espanol :

¡Ciclismo, vino y amigos! Este es el programa de la 1ª edición de « Ça roule à pic », un evento único y amistoso en el corazón de los viñedos del Grand Pic Saint-Loup, a 30 km de Montpellier.

Paradas en el camino para degustar los vinos y sabores locales, paisajes excepcionales de viñedos, matorrales y colinas, un ambiente distendido y musical y mucho buen humor… br

L’événement ÇA ROULE À PIC Valflaunès a été mis à jour le 2025-08-06 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP