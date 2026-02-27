Ca roule au Pays de Saint-Aulaye ? Saint Aulaye-Puymangou

Ca roule au Pays de Saint-Aulaye ?

Place du champ de Foire Saint Aulaye-Puymangou Dordogne

Début : 2026-03-07

fin : 2026-04-11

2026-03-07 2026-04-11 2026-05-23

Vous avez envie d’en connâitre un peu plus sur le vélo et pourquoi pas le réparer ?

Rendez-vous au Marché de Saint-Aulaye:

Samedi 7 mars, animation petite reine sereine: présentation des équipements obligatoires et recommmandés à vélo ainsi que des panneaux de signalisation spécifiques. Ouvert à tous.

Samedi 11 avril et 23 mai, déposez votre vélo pour un diagnostic et une réparation sur place à un prix solidaire.

Inscription obligatoire via le QRCODE ou au 06 24 86 17 53. .

Place du champ de Foire Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 86 17 53

English : Ca roule au Pays de Saint-Aulaye ?

St-Aulaye market from 8:30am to 12pm:

March 7, presentation of compulsory and recommended cycling equipment and specific road signs, open to all.

april 11 and May 23, drop off your bike for on-site diagnosis and repair at a solidarity price.

