Ca roule au Pays de Saint-Aulaye ? Saint Aulaye-Puymangou
Ca roule au Pays de Saint-Aulaye ? Saint Aulaye-Puymangou samedi 7 mars 2026.
Ca roule au Pays de Saint-Aulaye ?
Place du champ de Foire Saint Aulaye-Puymangou Dordogne
Début : 2026-03-07
fin : 2026-04-11
2026-03-07 2026-04-11 2026-05-23
Marché de St-Aulaye de 8h30 à 12h:
Le 7 mars, présentation des équipements obligatoires et recommmandés à vélo ainsi que des panneaux de signalisation spécifiques.Ouvert à tous.
11 avril et 23 mai, déposez votre vélo pour un diagnostic et une réparation sur place à un prix solidaire.
Vous avez envie d’en connâitre un peu plus sur le vélo et pourquoi pas le réparer ?
Rendez-vous au Marché de Saint-Aulaye:
Samedi 7 mars, animation petite reine sereine: présentation des équipements obligatoires et recommmandés à vélo ainsi que des panneaux de signalisation spécifiques. Ouvert à tous.
Samedi 11 avril et 23 mai, déposez votre vélo pour un diagnostic et une réparation sur place à un prix solidaire.
Inscription obligatoire via le QRCODE ou au 06 24 86 17 53. .
Place du champ de Foire Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 86 17 53
English : Ca roule au Pays de Saint-Aulaye ?
St-Aulaye market from 8:30am to 12pm:
March 7, presentation of compulsory and recommended cycling equipment and specific road signs, open to all.
april 11 and May 23, drop off your bike for on-site diagnosis and repair at a solidarity price.
